Литва, Латвия заявили о непризнании нелегальных "выборов" на оккупированном Крыме

Министры иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевич заявили, что Литва и Латвия не признают результаты так называемых местных выборов на оккупированных Россией Крыме и Севастополе

Соответствующие заявления Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевич сделали на своих страницах в Twitter.

"Литва не признает сегодняшние "выборы" на Крыме и в Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Мы подтверждаем нашу поддержу суверенитету и территориальной целостности Украины, осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс.

Глава МИД Латвии также подтвердил, что Рига не признает местные выборы, которые проводятся на незаконно оккупированных и аннексированных Россией Крыме и Севастополе. "Я подтверждаю нашу постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ринкевич.

Варшава также считает нелегальными так называемые местные "выборы" на оккупированном Россией Крыме.

Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении МИД Польши по этому поводу, передает корреспондент Укринформа.

"МИД Польши считает нелегальной организации Российской Федерацией выборов в так называемых местных органов власти на территории "республики Крым" в Украине 8 сентября этого года, в частности в так называемый государственный совет "республики Крым", так называемое законодательное собрание города Севастополь и так называемый совет города Севастополь", - говорится в сообщении МИД Польши.

Как подчеркивается, Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Аннексия Российской Федерацией Крыма - территории Украины - в марте 2014 года была ярким нарушением международного права, что было подчеркнуто в резолюции ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года. В этом контексте действия, организованные российскими властями на оккупированном Крыме, Польша считает нелегальными, а результаты любых "выборов" недействительными", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши также обратили внимание на ухудшение ситуации с правами человека на оккупированном Крыме, ограничения свободы собраний и религиозных свобод, циклические нелегальные задержания, которые особенно направлены против крымских татар.

"Призываем к международной солидарности с целью противодействия шагам Российской Федерации на аннексированном Крыме",- говорится в заявлении МИД РП.

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с проведением РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь "местных выборов" в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.

Утренний город

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