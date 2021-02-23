Литва поділиться надлишком вакцини з Україною, щойно він з'явиться - глава МЗС

Литва готова поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу, щойно з'явиться така можливість, а також попросить європейських партнерів приєднатися до своєї ініціативі.

Про це заявив очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс на пресконференції під час робочого візиту у Києві.

"Під час нашої розмови я висловив занепокоєння недостатньою кількістю вакцини в Україні і запевнив міністра, що в разі виникнення надлишку, ми будемо ділитися нею з Україною", - сказав Ландсбергіс.

Водночас він зауважив, що наразі Єврокомісія не передбачає можливості ділитися вакциною з жодними партнерами на рівні блоку, тому фактично питання стоїть таким чином, що країни-члени ЄС самі вирішують чи ділитися надлишками із сусідами.

"Україна дуже велика країна і Литва не зможе покрити потреби надлишками вакцини. Але ми можемо попросити всіх наших партнерів в ЄС приєднатися до інціативи Литви і допомогти Україні", - сказав литовський міністр.

Ландсбергіс заявив, що поки зарано говорити, коли саме можуть відбутися поставки надлишків вакцини. "Сьогодні головне показати політичну волю для цього рішення, що це буде зроблено, коли такий надлишок зявиться", - додав він.

Водночас очільник МЗС України Дмитро Кулеба подякував своєму колезі і зазначив, що уряд Литви успішно справляється із захистом мешканців країни під час пандемії.

"Ми будемо дуже вдячні і розуміємо, що завдання кожного уряду захистити своїх людей. І я так розумію, що литовський уряд ефективно справляється з цим завданням. Ми будемо вдячні, коли Україна зможе отримати доступ до додаткових вакцин", - додав Кулеба.

Нагадаємо: До України прибув вантажній літак з першою партією вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield), яку напередодні, 22 лютого, зареєструвало МОЗ. ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про вакцину, яку прибула до України з Індії та коли українців почнуть щеплювати.

Більше про сам препарат Covishield, його ефективність, склад, протипоказання та ціну, читайте у нашому матеріалі.