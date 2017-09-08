Литва призывает ЕС создать "военный Шенген"

Литва призвала руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно передислоцировать войска по территории Европы.

Эта инициатива обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине. Больше всего внимания участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и учреждению Европейского оборонного фонда, сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны страны.

"(Проект военного Шенгена) охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проект поддерживает много государств, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", - отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Читайте также: Под стандарты НАТО: Украина и Польша представили совместный модернизированный танк

Отмечается, что Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. До 2020 года ЕК на оборону наметила выделить 500 млн евро.

