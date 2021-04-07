Литва просить надати Україні план дій щодо членства в НАТО

Литва планує запропонувати своїм союзникам із НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ).

Про це заявив голова литовського МЗС Габріеліус Ландсбергіс, передає BNS.

ПДЧ дозволить Україні стати членом Північноатлантичного альянсу.

"Найближчим часом ми повинні знову звернутися до колег з листом, щоб розглянути можливість надання ПДЧ Україні", - підкреслив Ландсбергіс.

Він також додав, що Литва вже почала обговорювати з колегами з країн Балтії питання про те, що НАТО могло розглянути надання Україні плану членства.

На думку голови МЗС, такий крок стане "сильним сигналом для Росії".

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