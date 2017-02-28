Литва решила тратить на армию больше 2% ВВП - Rzeczpospolita

Вильнюс решил увеличить военный бюджет на 149,2 миллионов евро.

Совет национальной безопасности и обороны Литвы решила увеличить расходы на армию со следующего года.

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на советника президента балтийской страны Живиле Шатуниене.

"Учитывая геополитическую ситуацию и международные обязательства перед НАТО, СНБО предложил увеличить оборонный бюджет в 2018 году на дополнительные 149 миллионов 200 тысяч евро", - сказала литовский чиновник, добавив, что учитывая прогнозы экономического роста в Литве, страна будет тратить на оборону 2,07% от ВВП.

В этом году Литва выделила на Вооруженные силы 723,8 миллиона евро, что равняется 1,8% ВВП. С 2014 года, после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым, Литва постоянно наращивала военный бюджет. В 2013 году Вильнюс тратил лишь 1% ВВП на свою безопасность.

Однако, на протяжении последних трех лет балтийская страна работала над повышением своей боеспособности, вкладывая деньги в тренировки и учения, а также повышая качество командования. Также Вильнюс возобновил военный призыв и решил создать собственные силы быстрого реагирования. Процесс их формирования должен закончиться в 2019 году. Собственно, выделенные дополнительные средства пойдут на финансирование этих сил.

Недавно Германия отправила в Литву БМП и танки в рамках усилий НАТО, нацеленных на сдерживание агрессивной России. Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составит около 1200 человек. США будут командовать в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

6 января в немецком порту Bremerhaven началась разгрузка военного оборудованиябронетанковой бригады Боевой группы США, предназначенного для Польши.