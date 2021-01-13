Литва тимчасово зупинила щеплення населення вакциною Pfizer

У Литві вирішили призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer через порушення норми температурного режиму при транспортуванні
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Литви.
У відомстві зазначили, що температурний режим міг бути порушений при доставці препаратів в клініки Каунаса і Паневежиса, де робляться щеплення.
Водночас МОЗ Литви отримало офіційне підтвердження від офісу Pfizer в Литві, що вакцини можна використовувати.
"На підставі даних дослідження стабільності, наданих виробником, було визначено, що вищезгадане температурне відхилення умов транспортування знаходиться в допустимому діапазоні. Вищевказані продукти підходять для подальшого використання", - заявив представник виробника вакцини.
Вакцина компанії Pfizer повинна зберігатися за екстремально низької температури -75 градусів за Цельсієм.
https://www.depo.ua