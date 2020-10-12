Литва відкликає ще шістьох дипломатів з Білорусі

Міністерство закордонних справ Литви вирішило відкликати ще шістьох своїх дипломатів з Мінська і Гродно в зв'язку з ультиматумом білоруської влади.

Про це повідомила BNS представниця МЗС Литви зі зв'язків з громадськістю Раса Якілайтене, передає "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на ультимативні вимоги і відкликаючи ще шість дипломатів з Мінська і Гродно, ми прагнемо зупинити процес обмеження дипломатичних контактів", - сказала вона.

"Білоруська сторона не врахувала наші компромісні пропозиції і продовжувала ультимативно вимагати скорочення кількості литовських дипломатів, а коли ми не погодилися, то дипломатів, які працюють в Білорусі, мали намір оголосити персоною нон грата, що значно обмежило б можливості дипломатів працювати в майбутньому", - сказала Якілайтене.

Вона звернула увагу на те, що міністри закордонних справ країн ЄС підтримали принципове рішення розширити список офіційних осіб Білорусі, які потрапляють під санкції, ще на 10, включаючи Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 2 жовтня Білорусь відкликала послів з Вільнюса і Варшави і закликала Литву з Польщею відкликати своїх послів з Мінська, а також скоротити кількість дипломатичного персоналу. Від Литви зажадали відкликати 11 дипломатів, від Польщі - 32. Польща відразу виконала цю вимогу, а литовська дипломатична служба спочатку вирішила обмежитися відкликанням шістьох дипломатів.

Пізніше, висловлюючи солідарність з Литвою і Польщею, своїх послів з Мінська відкликала більшість країн ЄС і Великобританія.