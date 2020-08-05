Литва виступає за збереження санкцій проти РФ до повної деокупації українських територій

Литва надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти агресії Російської Федерації і виступатиме за збереження санкцій до повної деокупації українських територій.

Про це сказав на зустрічі з міністром оборони України Андрієм Тараном з новопризначений посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Посол Литовської Республіки в Україні зазначив, що Литовська Республіка буде підтримувати Україну у боротьбі проти агресії Російської Федерації, а також продовження збереження санкцій, доки територію України не буде деокуповано", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі сторони також підтвердили зацікавленість у розвитку діалогу в рамках регіональних проєктів та ініціатив, обмінялися думками щодо подальшого розвитку регіонального співробітництва та наголосили на важливості розвитку нових проєктів у сфері безпеки, які спрямовані на протидію існуючим викликам та загрозам.

У цьому контексті сторони погодились щодо вагомого значення діяльності ЛитПолУкрбригу для забезпечення стабільності та підтримання безпеки в регіоні.

Особливу увагу сторони приділили питанням стану реалізації оборонної реформи, обговорили її основі напрями та результати.

Міністр оборони подякував литовським партнерам за консультативно-дорадчу допомогу, спрямовану на реалізацію оборонної реформи, відзначив активну роль литовської сторони в діяльності робочої групи з оцінки системи професійної військової освіти.

За результатами зустрічі сторони погодились продовжити роботу за напрямами трансформації військової освіти, підготовки підрозділів, розвитку сержантського корпусу, кібернетичної безпеки та сил спеціальних операцій, поінформували в Міноборони.