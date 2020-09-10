Литва визнала Тихановську єдиним законним лідером Білорусі

Сейм Литовської Республіки ухвалив резолюцію, в якій офіційно визнав кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановску єдиним і законно обраним лідером Білорусі,

Про це повідомляє видання DELFI.

Сейм Литви закликав міжнародну спільноту визнати Тихановську і Координаційну раду, як "єдиних законних представників білоруського народу, які виступають за проведення нових, прозорих і демократичних президентських і парламентських виборів".

Також в документі пропонується вважати нелегітимними будь-які дії президента Олександра Лукашенка у внутрішній і зовнішній політиці Білорусі. Зокрема, Литва пропонує не визнавати нових міжнародних угод з Росією. На їхню думку, РФ обмежує суверенітет білоруського народу, що є злочином.

Вони вважають, що дії чинного президента Білорусі при укладанні будь-яких договорів з Росією є анексією країни.

За резолюцію одноголосно виступив 91 член сейму, серед її авторів - спікер Вікторас Пранцкетіс, міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс і представники майже всіх парламентських фракцій.

Нагадаємо, білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало номінували на здобуття премії Сахарова.

Раніше у квартирі нобелівської лауреатки Алексієвич зібрались європейські посли, щоб захистити її від арешту.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

Пізніше у відповідь на результати виборів в Білорусі розпочались масові протести, які жорстоко придушували силовики.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів.

16 серпня Лукашенко телефоном знову звернувся до президента Росії з проханням у разі загострення протестів спільно реагувати в рамках Генерального договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Європарламент оголосив Олександра Лукашенка персоною нон грата.

19 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що голови держав Євросоюзу не визнають результати президентських виборів у Білорусі.

Член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко заявив, що білоруська опозиція зацікавлена в тому, щоб вибудовувати максимально добрі стосунки з Росією.

26 серпня у Мінську приземлився російський урядовий літак, на якому перевозять високопосадовців, зокрема керівника ФСБ. Цей же борт вже літав до Мінська 19 серпня.

Президент Росії Володимир Путін 29 серпня заявив, що одразу визнав білоруські вибори легітимними.

Прямий канал

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