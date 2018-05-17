Литва вводит трудовые квоты из-за наплыва мигрантов из Украины

В прошлом году больше всего трудовых виз в Литве выдали именно украинцам - в страну приезжают в основном строители и водители

Правительство Литвы решило установить квоты для зарубежных работников на некоторые профессии. Об этом сообщает Delfi.

Причиной такого решения стал рост масштабов трудовой иммиграции. В прошлом году трудовые визы получили 34,5 тысяч иностранцев, среди которых около 20 тысяч - украинцы.

В правительстве пояснили, что из-за наплыва более дешевой рабочей силы с рынка труда могут начать вытеснять литовцев. Наиболее остро вопрос стоит по причине роста количества украинских водителей и строителей.

Конкретные предложения по квотам должны выдвинуть до октября. Они не затронут специалистов с высокой квалификацией.

При этом правительство решило облегчить приезд для граждан США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии - в отношении них будут применяться требования, похожие на те, что выдвигают к гражданам Евросоюза.

В 2016 году в Литву на работу прибыли 18 тыс человек, из них примерно 10 тыс - украинцы.