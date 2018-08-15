Литва выделит в 2019 году почти 1 млн евро для поддержки Донбасса

Средства планируется выделить для поддержки населенных пунктов, пострадавших в результате российской агрессии

Правительство Литвы в 2019 году планирует выделить около 1 млн евро для поддержки населенных пунктов, пострадавших в результате российской агрессии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

"В следующем году правительство Литвы планирует выделить из бюджета около миллиона евро в поддержку Украины. Принципиальное решение на этот счет уже принято", - написал Куць.

Куць уточнил, что Литва хочет направить денежные средства на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии.

"Обсудили перечень объектов, которые нуждаются в финансировании: школы, водопроводы, контрольно-пропускные пункты. Окончательное решение, куда направить финансовую поддержку, примет литовское правительство", - указал Куць.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Хорватии выделило около 33 тыс. долларов на реабилитацию украинских детей, пострадавших от конфликта на Донбассе, и детей из крымскотатарских семей.