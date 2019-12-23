Литва: запуск поездов по Керченскому мосту - это нарушение международного права

Литва назвала нарушением международного права открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту. Об этом в Twitter написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Строительство железной дороги Керченского моста между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем это нарушение международного права. Литва никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - написал дипломат.

Президент России Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом.

В Прокуратуре Автономной Республики Крым допустили вероятность открытия новых уголовных производств из-за запуска движения по мосту.

Европейский Cоюз назвал нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту.

8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать по Керченскому мосту.