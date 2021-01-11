Литва змінює назву Грузії в офіційних документах на Сакартвело

Із кінця грудня Литва офіційно узаконила назву Грузії як Сакартвело, вона вживатиметься в усіх офіційних документах литовською мовою.

"На сьогодні Сакартвело (лит. Sakartvelas) є офіційною назвою", - повідомив у понеділок агентству BNS голова Державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.

21 грудня минулого року комісія ухвалила рішення виключити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija та вписати Sakartvelas.

"Рішення, ухвалене комісією два роки тому, передбачало Сакартвело як другу неофіційну назву країни. Знадобився перехідний період, щоб побачити готовність суспільства прийняти цю назву. Очевидно, що вона надзвичайно швидко прижилася в суспільстві. Я прогнозував 20 років, а вона прижилася за два роки. Це дійсно було несподіваним", - сказав Антанайтіс BNS.

"Ми ухвалили рішення, тому завершуємо процес - Сакартвело стає офіційною, повною назвою", - сказав він, додавши, що це рішення полегшить роботу відомств, яким досі доводилося писати "Gruzija (Sakartvelas)".

"Грузія залишається, як і раніше, вживаною назвою, в публічному просторі її можна вживати", - сказав голова комісії.

Раніше грузинські політики та дипломати неодноразово просили литовських посадовців відмовитися від назви "Грузія", оскільки вона є російською, нагадує BNS.