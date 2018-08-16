Ливия казнит 45 полицейских за убийства противников Каддафи

Ливийский суд в среду вынес смертный приговор 45 полицейским, открывшим огонь по демонстрантам в Триполи в 2011 году во время акций против тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи.

Об этом сообщается на сайте министерства юстиции Ливии.

Приговоренные будут казнены путем расстрела.

Еще 22 человека, проходивших по этому делу, были оправданы, а 54 приговорены к пяти годам тюрьмы.

В 2011 году вслед за массовыми беспорядками в Ливии разгорелась гражданская война, которая привела к отстранению Каддафи от власти и его убийству.