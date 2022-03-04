Єлизавета II зробила пожертву для допомоги українським біженцям

Королева Великої Британії Єлизавета II зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC) на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.

Благодійна організація подякувала британському монарху за "щедру пожертву". Букінгемський палац відмовився розкрити точну суму.

Група, яка складається з 15 благодійних організацій, виступила у четвер із закликом зібрати кошти, щоб допомогти тим, хто покинув свої домівки в Україні після нападу Росії.

Як повідомляв Укрінформ, американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік і актор Ештон Катчер вирішили підтримати Україну через напад Росії та пожертвувати 3 млн доларів на гуманітарну підтримку нашій країні.

24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють і знищують ключові об’єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію.

Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.