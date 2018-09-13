Лондон назвал интервью Петрова и Боширова оскорблением британской разведки

Интервью подозреваемых в отравлении в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова российскому телеканалу является оскорблением британской разведке.

Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Sky News.

"Ложь и грубые фальсификации в этом интервью, которое было дано телеканалу, спонсированному российским государством, являются оскорблением государственных разведслужб. Но что еще важнее, они глубоко оскорбительны для пострадавших от этого ужасного нападения и их близких", - сказал он.

Пресс-секретарь премьер-министра заявил журналистам, что британская полиция "очень четко" изложила доказательства против двух подозреваемых и говоря об их отрицании своей причастности, он сказал, что "к сожалению, это то, чего мы ожидаем".

"Они люди, находящиеся в розыске, и мы предприняли все шаги для обеспечения их задержания и привлечения к ответственности в Великобритании, если они снова выедут за пределы России", - добавил он.

Боширов и Петров дали интервью пропагандистскому ресурсу Russia Today, главред которого заявила, что мужчины сами ей позвонили и предложили встречу.

Боширов иПетров в интервью подтвердили, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью - посмотреть на "знаменитый своим 123-метровым шпилем собор".

Они также отрицали работу на Главное разведывательное управление РФ и заявили, что работают в сфере фитнес-индустрии.