Лондон не вірить заявам Москви про відсутніть намірів атакувати Україну - МЗС

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила 6 лютого, що вважає неправдивими заяви Москви про відсутність у неї планів нового вторгнення в Україну. Слова очільниці зовнішньополітичного відомства цитує видання City A.M.

"Активність Росії у спробах підірвати лад чи якось погрожувати Україні добре помітна. Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення неправдиві. Ми та наші союзники залишаємося непохитними у підтримці України", - твердить Ліз Трасс.

Наступного тижня вона вирушить до Москви, де планує зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим для пошуку дипломатичного вирішення кризи.

Раніше американські чиновники, зокрема, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив 6 лютого, що Росія може вторгнутися в Україну "будь-якого дня", і такий конфлікт матиме "величезну людську ціну". Заява Саллівана оприлюднена на наступний день після того, як агенція Reuters поширила дані неназваних високопосадовців США, що Росія зосередила біля українських кордонів близько 70% підрозділів, необхідних для повномасштабного вторгнення в Україну.

Британське видання The Guardian цитує колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, який визнає, що ситуація виглядає "досить жахливою". "Росія могла б тепер захопити будь-яке місто в Україні. Але ми досі не бачимо 200 000 військових, необхідних для повномасштабного вторгнення", - додав він.

Водночас Загороднюк, який нині керує аналітичним Центром оборонних стратегій, сказав, що не вірить, що вторгнення Росії є неминучим.

Помічник президента України Михайло Подоляк також заявив у неділю, що шанси на дипломатичне розв'язання кризи "істотно вищі", ніж на напад Росії.

Росія впродовж останніх місяців зосередила біля кордонів з Україною велике збройне угруповання, додаткові підрозділи та техніка прибувають на навчання також до Білорусі. Країни Заходу побоюються, що Росія може розпочати масштабне вторгнення на територію України. Москва заперечує підготовку такого вторгнення.