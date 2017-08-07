Лондон после Brexit будет выплачивать деньги Брюсселю за выход из ЕС

Лондон в рамках процедуры Brexit "минимум до 2020 года" должен будет перечислять компенсационные выплаты Брюсселю для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, информирует Deutsche Welle.

По его словам Британии придется еще некоторое время нести финансовое бремя из-за ряда долгосрочных программ, участвовать в которых она обязалась ранее, несмотря на то, что официальный выход страны из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Тем не менее, как сообщается, Евросоюз после Brexit в любом случае недополучит от 10 до 12 млрд евро бюджетных средств в год.

Покрыть недостаток планируется за счет сокращения расходов и повышения нагрузки на другие страны - члены сообщества.

По мнению Эттингера, в дальнейшем Брюсселю придется отказаться от практики финансовых послаблений для ряда государств ЕС.

Источники в британских правительственных кругах ранее сообщили что Великобритания готова выплатить порядка 40 млрд евро в рамках собственных финансовых обязательств для выхода из состава Евросоюза. По данным СМИ, конкретная сумма озвучивается впервые. Данное предложение является "единственным способом выхода из тупика, в который зашли переговоры" по Brexit, считают высокопоставленные чиновники Уайтхолла.

ЕС оценивает сумму финансовых обязательств Великобритании в 60 млрд евро. Прежде, чем стороны приступят к обсуждению других вопросов, в частности, вопросу создания зоны свободной торговли между Британией и странами ЕС после Brexit, Брюссель хочет урегулировать вопросы британских выплат, прав граждан стран-членов ЕС на территории Великобритании после ее выхода из Евросоюза, а также вопрос новой сухопутной границы ЕС.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)