Лотерейні відрахування допомагають американцям розмитнювати автомобілі за пільговими ставками

Лотерейна компанія американського штату Індіана перерахувала в бюджет США 306 млн дол. Про це повідомляє Indianapolis News, передає УНН.

"Це рекордна сума грошей, яка була зібрана з початку поточного року", - йдеться в повідомленні.

Виручені кошти будуть спрямовані в пенсійний фонд державних вчителів (30 млн дол.), а також фонд місцевої поліції і пожежників (30 млн дол. США).

"Решта суми буде перерахована в фонд "Build Indiana", який допомагає американцям розмитнити автомобіль за заниженою податковою ставкою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в бюджеті України існував спецфонд, куди надходили гроші від державних лотерей. Далі кошти спрямовувалися на соціальні потреби: медицину, спорт, культуру. У 2014 році спецфонд був ліквідований, однак окремі лотерейні оператори продовжили фінансувати соціальні об'єкти з доброї волі.

Оператор державних лотерей "М.С.Л.", наприклад, побудував, запустив і донині опікується льодову арену "Льодограй" в Богуславі Київської області. Інвестиції сягнули майже 3 млн дол. І були зібрані завдяки гравцям в лотереї "М.С.Л." ("Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" і інші). Сьогодні "Льодограй" - один з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту. З 2014 року вихованці Універсального навчально- тренувального центру "Льодограй" посіли понад 130 призових місць на регіональних, національних і міжнародних змаганнях.