Лучше Украина с Бандерой в ЕС, чем Украина под гнетом России - Rzeczpospolita

Варшаве и Киеву стоит вынести разногласия во взглядах на УПА "за скобки", чтобы они не мешали стратегическим интересам обеих стран.

На День Независимости Украины в Киеве рядом с украинскими солдатами будут маршировать и польские. Не исключено, что придется им идти строем под ритмы бандеровских песен. Пока не известно, будет ли такая музыка звучать во время парада, а может украинская власть вовремя задумается.

"Память о польских жертвах на Волыни и Галичине говорит нам решительно протестовать, но интересы государства приказывают молчать и строить как можно более близкие отношения с Киевом, несмотря на прославление ОУН-УПА", - пишет на страницах Rzeczpospolita директор по вопросам стратегии Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага.

Автор попонує вынести вопрос УПА "за скобки" в сфере украинско-польских отношений, напоминая, что это достаточно распространенная практика. Много стран в мире отложили в сторону идеологию, историю и исторические обиды. Так делают большие народы, чтобы отделить эмоции от стратегических нужд. Меньшие народы же часто безнадежно загрузают в политике нравственности, которая, без сомнительно, повышает их самооценку, но подрывает их позиции, поскольку такая политика контрпродуктивна.

Если бы США "не вынесли за скобки" жертвы коммунистической идеологии и смерти тысяч американских солдат от рук Китая во времена Корейской войны, они бы не заключили бы никогда неформальный союз с Пекином в 70-х годах, который позволил сдержать экспансию СССР в мире. Это была бы не далекая история, а смертельная вражда здесь и сейчас. Человечество часто опиралось на такой подход, хотя у моралистов есть много оснований осуждать его.

"Без сомнения, ОУН и ее вооруженные ветка - УПА - несут ответственность за геноцид, совершенный против поляков. Не существует симметрии между действиями АК и УПА, как того хотела бы украинская сторона. Польские партизаны действительно совершили отвратительные военные преступления, убивали женщин и детей, например, в Сагрине. Но это не был спланированный последовательный геноцид. Вина за убийства лежит на отдельных лидерах АК, а не на польском государстве, поскольку оно не приказывало им совершать эти убийства. Такова историческая правда", - пишет польский автор.

Однако, наряду с этой "исторической правдой" есть еще и стратегическая. Украина, отвергнутая Польшей и Западом, может стать сателлитом Москвы. А в долгосрочной перспективе у нее нет сил и средств, чтобы сохранять нейтралитет, как это делают Швеция или Швейцария.

"Потеря Украины в пользу Кремля в корне изменит стратегическое положение Польши в худшую сторону. Мы должны сделать все, чтобы избежать такого сценария", - говорится в статье.

Автор отмечает, что потребность в стратегической поддержке, а потом и во включении Украины в структуры Запада важнее, чем история. Потому что этого требуют интересы польского государства, его безопасность и развитие.

"Нехорошо, что украинская власть поддерживает глорификацию УПА, хотя современная Украина не является ни юридически, ни политически правопреемницей украинского государства, которое было провозглашено ОУН во Львове в июне 1941 года. А националисты, которые обращаются к УПА, - политические маргиналы, что доказывают президентские и парламентские выборы", - говорится в статье.

Талага замечает, что Польша не имеет обязательств хвалить или поддерживать такую политику. Она может последовательно отказываться от участия в мероприятиях, связанных с УПА, а также доносить свою позицию Украине.

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Но при этом, можно вынести разногласия во взглядах на УПА "за скобки", чтобы они не влияли на другие совместные действия и не мешали проводить проукраинскую политику, несмотря глорификацию УПА в Киеве. Автор отмечает, что государственные интересы важнее, чем моральные причины. Он напоминает, как лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский и министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявляли: "Украина с Бандерой не войдет в ЕС". И эта знаменитая фраза отражает современную позицию Польши.

"Пусть войдет хоть с самим дьяволом, если это укрепит безопасность Польши", - заключает обозреватель.