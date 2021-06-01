Лукашенко анонсував відкриття авіарейсів із Мінська до окупованого Криму через РФ

Відповідне доручення вже дали компетентним відомствам.

Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів із Мінська до окупованого Криму.

Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє "БЕЛТА".

"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити до Криму. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають... Я думаю, тут не буде проблем. Закрили небо - ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити до Криму", - сказав самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко додав, що питання, як потрапити білорусам до Криму, він обговорював з російським президентом Путіним і що відповідним відомствам вже доручено пропрацювати питання про відкриття авіарейсів із Білорусі до анексованого Росією Криму.

У Сочі в Краснодарському краї РФ 28 травня президент Росії Володимир Путін зустрівся з самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Про що вони говорили, читайте у нашому матеріалі.

23 травня у Білорусі через інформацію про бомбу посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст, засновник Telegram-каналу NEXTA і блогер Роман Протасевич. Медійника затримали, йому загрожує смертна кара.

У відповідь на такі дії Лукашенка низка країн Європи запровадили авіасанкції проти Білорусі. Від 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі цієї країни.