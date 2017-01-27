Лукашенко: братская Украина воюет за независимость

Также президент Беларуси считает, что им независимость далась слишком легко.

Во время общения с научными и научно-педагогическими работниками президент Беларуси Александр Лукашенко заявил Украина сегодня воюет за свою независимость. Об этом сообщат Белта.

"Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также добавил, что главное направление борьбы страны за независимость "проходит через экономику - не в военной сфере, не в политической", поэтому необходимо ускоренными темпами заниматься развитием экономики.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что страна должна компенсировать сокращение поставок российской нефти за счет закупки топлива у других стра