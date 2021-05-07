Лукашенко готовий провести перевибори в Білорусі паралельно зі США

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність провести дострокові вибори президента Білорусі паралельно з виборами глави держави в США.
Про це повідомляє державне агентство Белта.
"Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми цього ж дня призначимо в Білорусі вибори", - сказав Лукашенко.
За оцінкою диктатора, вибори президента США в листопаді 2020 року пройшли із порушеннями: бюлетені з підписами за Дональда Трампа викидали в урни.
"Вони витерли ноги об чинного президента. Вони досі йому в цьому Twitter не дають слова сказати. Вони тоді його заблокували", - додав він.
Олександр Лукашенко втримав владу в Білорусі після сфальсифікованої перемоги на президентських виборах в серпні 2020 року і жорстокого придушення хвилі протестів і страйків білоруського народу.
Захід вважає вибори в Білорусі невільними і нечесними та не визнає їхніх сфальсифікованих результатів.
Днями очільники МЗС країн Великої сімки закликали владу Білорусі звільнити незаконно ув'язнених, припинити репресії проти правозахисників і провести нові президентські вибори.