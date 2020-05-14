Лукашенко йде в президенти в шостий раз

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко офіційно зареєструвався для участі у виборах президента країни в 2020 році. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії Білорусі.

Олександр Лукашенко подав документи в четвер, 14 травня. Він вже 26 років керує країною, з літа 1994 року, довше всіх пострадянських країн. Якщо Лукашенко переможе, це буде його шостий президентський термін. Станом на 18.00 14 травня з Білорусі зареєстровано 23 кандидати на пост керівника країни.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня 2020. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Палати представників національних зборів країни.

Зазначимо, що Лукашенко дуже своєрідно ставиться до пандемії коронавірусу - в країні не був оголошений офіційний карантин, а він сам вважає епідемію "несусвітньою дурістю".