Лукашенко хочет от РФ справедливой компенсации за грязную нефть

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства нефтеперерабатывающих предприятий страны решить вопросы по компенсации потерь из-за поставки кондиционной российской нефти.

Об этом сообщает информагентство БелТА со ссылкой на общение Лукашенко с гендиректором ОАО "Нафтан" Александром Демидовым в Новополоцке.

"Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, для тебя должен быть максимальный эффект, не важно откуда: или в производстве, или продал дороже - за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба. Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляет России ущерб на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал он. Читайте также: Лукашенко заявляет о миллионных убытках от грязной российской нефти

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что вопрос о сумме компенсаций будет решен до конца лета. Между тем, ранее он заявлял, что оценивает ущерб Беларуси менее чем в $100 млн, тогда как Лукашенко говорил о сотнях миллионов.

По последним подсчетам, объем загрязненной хлоридами нефти, поставленной по "Дружбе", составил около 3 млн тонн.

Как сообщалось, 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о 10-25-разовом превышении допустимых показателей доли органических хлоридов в нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба". Российская "Транснефть" признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

АО "Укртранснафта" поздно вечером 25 апреля вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Кроме того, европейские партнеры отказались принимать загрязненную нефть на приемо-сдаточных участках "Будковце" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия).