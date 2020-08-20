Лукашенко має піти у відставку, - віцеканцлер Німеччини

Віцеканцлер Німеччини і кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що Олександр Лукашенко, який де-факто є президентом Білорусі, втратив легітимність

Про це Шольц заявив в інтерв'ю Funke Mediengruppe, передає "ДС" з посиланням на "Українську правду".

"Чинний правитель Лукашенко втратив всіляку легітимність і повинен піти у відставку", - заявив віцеканцлер.

Він додав, що необхідно активно підтримувати процес "самостійного звільнення громадян Білорусі".

"При цьому не йдеться про створення нових сфер впливу", - зауважив він.

Як писала "ДС", 9 серпня в Білорусі відбувся основний день голосування на президентських виборах. За попередніми даними Центрвиборчкому, за де-факто президента Олександра Лукашенка проголосували приблизно 80% виборців. Після оголошення попередніх результатів на вулиці білоруських міст вийшли сотні тисяч людей, протестуючи проти масштабних фальсифікацій, силовики почали затримування. Станом на 10 серпня було затримано близько трьох тисяч осіб, у ніч на 11 серпня - ще близько двох тисяч, 12 серпня МВС Білорусі відзвітувало про затримання понад тисячі осіб, а 13 серпня - про 700. Станом на 17 серпня мова йшла про щонайменше сім тисяч затриманих.

Президенти низки європейських держав закликали владу Білорусі відмовитися від насильства відносно протестувальників і дотримуватися демократичних стандартів. Президент України Володимир Зеленський констатував, що результати виборів президента викликали обурення значної кількості людей і закликав до діалогу між владою і протестувальниками.

11 серпня кандидат у президенти Білорусі, опонент Олександра Лукашенка Світлана Тихановська виїхала до Литви, звідки закликала своїх прихильників не виходити на площу та "поважати закон". Згодом вона записала ще одне відео, в якому заявила про готовність "стати національним лідером Білорусі".

