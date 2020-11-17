Лукашенко наказав прибрати меморіали на честь загиблих на акціях протесту

Олександр Лукашенко наказав прибрати в Мінську меморіали на честь людей, які загинули на акціях протесту. Про це 17 листопада повідомляє сайт президента Білорусі.

"Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Такої думки 99,9% мінчан. Тому меморіалів, про які постійно заявляють, як майбутнього громадянської війни, у Мінську теж не буде... Навіщо в Мінську створювати меморіали під виглядом кладовищ?" - сказав Лукашенко.

За його словами, у Білорусі почався "процес радикалізації".

"Це вже всі зауважили. І ці пункти, двори стають, уже стали місцем розбірок. Хтось чіпляє профашистські стрічки, хтось, ненавидячи це, приходить і їх зрізає. Починаються сутички, бійки. І як результат - те, що трапилося на одному зі спортивних майданчиків", - стверджує Лукашенко.

По всій Білорусі з 9 серпня не вщухають масові акції протесту незгодних із результатами голосування на виборах президента. За офіційними даними, перемогу в них здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців (він керує країною з 1994 року). Друге місце з 10,1% голосів посіла білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас альтернативні екзитполи демонстрували протилежну картину - впевнену перемогу Тихановської.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. За час протестів сотні демонстрантів дістали травми і поранення. За офіційними даними, загинуло четверо учасників мітингів.

Відомо ще про одного загиблого, Романа Бондаренка, унаслідок сутички невідомих у масках із місцевими жителями. Конфлікт стався через біло- червоно-білі стрічки. У Слідкомі Білорусі заявили, що загиблий був п'яним. У коментарі виданню TUT.BY лікарі сказали, що в організмі Бондаренка було нуль проміле алкоголю.

Лукашенко 23 вересня вступив на посаду президента. Уперше в історії Білорусі церемонії інавгурації не анонсували і не транслювали по телебаченню. Низка держав, зокрема США, Великобританія, Канада, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Данія, Україна та Чехія, не визнала інавгурації Лукашенка.

Євросоюз 2 жовтня ввів обмежувальні заходи проти 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів президентських виборів і насильницьке придушення мирних протестів. 6 листопада ЄС ввів санкції проти Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, та ще 14 білоруських чиновників. Після вбивства Бондаренка Євросоюз пригрозив Білорусі новими санкціями.