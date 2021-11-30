Лукашенко назвав Крим "де-факто та де-юре російським"

Крим був російським де-факто, а після проведеного референдуму став російським та де-юре.

Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю генеральному директору міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" Дмитру Кисельову, передає видання БЕЛТА.

"Крим де-факто - це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським", - сказав він.

Лукашенко також додав, що має намір відвідати Крим і про це вже є домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним. Почати поїздку він хотів би з відвідин Севастополя. При цьому точних термінів візиту поки що не визначено.

За словами Лукашенка, його приїзд до Криму фактично означатиме визнання півострова частиною Росії, проте такого питання між ним та Путіним немає.

При цьому Лукашенко додав, що має повне право на відвідування Криму, "під чиїм би він там протекторатом, керівництвом і чий би не був Крим".

Нагадаємо, нещодавно виник скандал із заявою президента Болгарії, який назвав Крим російським.

Раніше президент запровадив санкції РНБО за російські "вибори" у Криму.