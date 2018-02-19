Лукашенко ночью поднял по тревоге МИД, чтобы выразить протест судейством на Олимпиаде

Глава белорусского НОК, президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил в сговоре судей, работавших на соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане, где наш Александр Абраменко завоевал золотую медаль.

Возмущение Лукашенко вызвали оценки, выставленные олимпийскому чемпиону Сочи Антону Кушниру. В результате лидер белорусской сборной не попал в число 12 финалистов и остался без награды.

"Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме. Это не нормально. Слишком хорошо живется, начинают делить медали. Кто сильнее физически - я имею в виду политически, - тот и получает медаль. Так быть не должно", - заявил Лукашенко.

"Могу понять швейцарцев, не очень понимаю наших друзей китайцев и вообще отказываюсь понимать наших старших братьев - россиян. Ну, прошел Буров, надо второго россиянина затащить? Ценой белоруса!? Зачем? Вот моральная позиция судей. Поэтому это сплошное безобразие, я его иначе объяснить не могу", - возмутился глава НОК Беларуси.

Ранее сам Александр Абраменко заявил, что его "золотой" прыжок был лучшим в сезоне, а президент Национального олимпийского комитета Украины считает, что спортсмен подарил радость всей нации. Смотри также видео церемонии награждения нашего фристайлиста на Олимпиаде.

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Isport.ua

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