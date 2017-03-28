Лукашенко об отношениях с Путиным: мы - родные братья, нам делить нечего

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что у него с главой РФ Владимиром Путиным "блестящие отношения", а проблемы они могут решать без посредников, передает БЕЛТА.

"Да успокойтесь - у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы - родные братья, нам делить нечего", - заявил Лукашенко.

"Я ему (Путину - УНИАН.) как-то публично сказал - может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", - добавил глава Беларуси.

Ранее Лукашенко раскритиковал ЕврАзЭс за неравные условия, однако опроверг намерения выйти из него.