Лукашенко обвинил Россию в нарушении соглашения о границе

Белорусский президент считает, обострение в отношениях с РФ произошло потому, что "у России появилась настороженность, что Беларусь пойдет на Запад"

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении соглашения о государственной границе. На пресс-конференции Лукашенко также призвал отменить приказ ФСБ об установлении пограничных зон, передает белорусское агентство Belta.

"Они от кого границу закрывают сегодня? Что это за пограничная зона в 30 км? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже. И у них есть где защищать границу. Это (введение Россией пограничной зоны, - ред.), считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что установление пограничной зоны российская сторона оправдывает введением пятидневного безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран. Однако данный приказ был подписан Федеральной службой безопасности России еще в конце декабря 2016 года.

По словам Лукашенко, обострение в отношениях с РФ произошло потому, что "у России появилась настороженность, что Беларусь пойдет на Запад".

9 января 2017 года в Беларуси приняли документ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств.