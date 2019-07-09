Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

Президент Республики Белорусь Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" процесс переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов, передает "РИА Новости".

По словам лидера Белоруссии, переговорная группа от российской стороны и правительство РФ пообещали, но уже дважды откладывали решение вопросов, касающихся интеграции. Лукашенко уточнил, что при этом тактика ведения переговоров была выстроена.

Отмечается, что глава республики уже поручил госсекретарю Союзного государства России и Белоруссии Григорию Рапоте ускорить процесс и выработать повестку дня для встречи Владимиром Путиным, которая пройдет с 17 по 18 июля.

Напомним, в конце 2018 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В мае 2019-го Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.

При этом президент РФ уточнял, что Россия не планирует объединяться с Белоруссией в одно государство.