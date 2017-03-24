Лукашенко объявил, что не позволит устроить в стране "заварушку" по украинскому сценарию

Президент Александр Лукашенко заявил, что не допустит в Беларуси развития событий по сценарию конфликта в Украине, передает БЕЛТА.

Такое заявление президент сделал во время общения с представителями трудового коллектива предприятия "Арвибелагро".

"Ситуация украинская в Беларуси не со мной. Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант", - сказал Лукашенко.

По информации Лукашенко, в Беларуси есть те, кто хочет дестабилизировать обстановку.

"Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков. Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 21 марта, на территории Беларуси были задержаны боевики, которые готовили вооруженные провокации. Сам Александр Лукашенко назвал задержанных "пятой колонной".