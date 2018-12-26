Лукашенко отметил отсутствие "братского" отношения со стороны Москвы

Александр Лукашенко заявил, что в Кремле уже не относятся к его стране как к братскому государству.

В ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией Лукашенко заявил, что Москва для Минска является ключевым внешним партнером.

Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами, - приводит "БелТА" слова белорусского президента.

Лукашенко подчеркнул, что всесторонний характер белорусско-российских отношений имеет серьезное значение не только для Минска, но и для Москвы.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание в закрытом режиме с главными чиновниками страны, где активно обсуждался вопрос действий страны в условиях усиления со стороны России.

В свою очередь секретарь Путина Песков заявил радиостанции "Говорит Москва", что Беларусь и Россия остаются братскими государствами.

Безусловно, РФ и Беларусь остаются братскими и союзными государствами. Конечно, иногда возникают проблемные вопросы, - заявил Песков.

Надеемся, что президенты будут иметь возможность обстоятельно обсудить все те вопросы, которые они считают необходимыми обсудить, - добавил Песков.

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