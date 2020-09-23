Лукашенко під час інавгурації: Не маю права кинути білорусів

Під час інавгурації, яка відбулася в середу, 23 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має права кинути білорусів, коли країна відстоює свою незалежність, повідомляє БелТА.

"День вступу на посаду Президента - це день нашої з вами перемоги, переконливої і доленосної. Ми не просто вибирали президента країни - ми захищали наші цінності, наше мирне життя, суверенітет і незалежність. І в цьому плані ми маємо ще чимало зробити", - заявив Лукашенко.

Президент зауважив, що цей рік увійде в історію Білорусі як вкрай емоційний період. "Нашій державності був кинутий безпрецедентний виклик - виклик неодноразово відпрацьованих безвідмовних технологій знищення незалежних держав. Але ми виявилися серед дуже небагатьох - навіть, можливо, єдині, - де "кольорова революція" не відбулася. І це вибір білорусів, які в жодному випадку не хочуть втратити країну", - наголосив він.

Лукашенко зазначив, що ці події дозволили переконатися в тому, що білоруси в абсолютній більшості люблять свою землю, бажають їй миру, спокою і процвітання.

"Зараз ми виходимо з низки випробувань важкого високосного 2020 року... Безпрецедентний зовнішній тиск тільки загартував нас, зробив більш рішучими і безкомпромісними в боротьбі за своє - чужого нам не треба", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що, перебуваючи на краю світової кризи, необхідно повернути країну до безпечного життя. "І ми це зробимо. Я не можу, не маю права кинути білорусів, які пов'язали з державним курсом не тільки політичні уподобання, а й свою долю, майбутнє своїх дітей, усіх, хто в такий складний для Білорусі період залишився вірним країні і народу", - заявив він.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка відбулася без розголосу і не транслювалася по держтелебаченню, як того вимагає закон.

В опозиції Білорусі порівняли інавгурацію зі злодійською сходкою і заявили, що не визнають Лукашенка президентом.