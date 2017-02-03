Лукашенко побил рекорд по продолжительности пресс-конференции

Пресс-конференция президента Беларуси продолжалась 7 часов и 21 минуту

Сегодняшняя пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко продолжалась 7 часов и 21 минуту. Это самая продолжительная пресс- конференция за все время его президентства, сообщает ВВС.

На "Большой разговор с президентом" были приглашены около 50 журналистов.

В ходе пресс-конференции Лукашенко среди прочего обвинил Россию в нарушении международных договоренностей из-за установления пограничных зон и рассказал, что не подписал таможенный кодекс Евразийского экономического союза, поскольку "...многое, что должно было быть, не работает".

Кроме того, Лукашенко напомнил, что Россия обещала Беларуси компенсировать высокие цены на газ и предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствие поставкам белорусского продовольствия в Россию.

Предыдущий рекорд по длительности общения с журналистами Лукашенко поставил в 2015 году - тогда его пресс-конференция длилась 7 часов и 7 минут.