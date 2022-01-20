Лукашенко призначив дату референдуму щодо нової конституції

Референдум щодо внесення змін до конституції Білорусі відбудеться 27 лютого.

Про це йдеться в указі, підписаному Олександром Лукашенком, пише zerkalo.io. У бюлетені буде лише одне питання - "Чи приймаєте Ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?". Зміни та доповнення Конституції, що виносяться на референдум, додаються до указу.

Відповідно до них, як стверджує влада, повноваження президента Білорусі будуть скорочені. Незважаючи на наявність норм, що позбавляють президента права призначати суддів Конституційного суду, членів ЦВК та голів правоохоронних органів, у проекті змін є положення, які дозволяють Лукашенку уникнути відповідальності за дії, вчинені на посаді президента, та привласнять йому довічну недоторканність.

Відповідно до цього ж проекту змін, Білорусь втратить свій статус нейтральної та без'ядерної країни, і на її території можна буде розміщувати ядерну зброю.

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