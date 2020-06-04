Лукашенко призначив нового прем'єр-міністра Білорусі

Президент Білорусі призначив нового прем'єр-міністра замість звільненого напередодні Сергія Румаса. Посаду отримав Роман Головченко, який раніше займав пост голови Державного військово-промислового комітету.

Про це йдеться на сайті президента РБ.

Його першим заступником призначено Миколу Снопкова, колишнього посла Білорусі в Китаї.

У Головченка теж є досвід дипломатичної роботи, він був послом в ОАЕ в 2013- 2018 роках перш ніж очолив Держвійськпром.

Роману Головченку 43 роки.

Навчався в Московському державному інституті міжнародних відносин МЗС РФ за фахом "міжнародні відносини".

Кар'єру розпочав у 1997 році з посади головного спеціаліста Державного секретаріату Ради безпеки Білорусі. Пізніше працював у генеральній прокуратурі, адміністрації президента, на дипломатичній службі.