Лукашенко: РФ ежегодно начинает прессовать Беларусь, закручивая гайки

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Москва ежегодно "закручивает гайки" в отношении Минска, пишет УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".

По его словам, дефицит в товарообороте РФ и Беларуси достиг 9 млрд долларов. "То есть мы у вас (РФ) покупаем на 9 млрд долларов больше, чем продаем. Это (дефицит в товарообороте) - причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос - что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены?", - сказал Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Как утверждал Лукашенко, "с какого-то момента нашего союзного строительства... все пошло вниз". "Когда вокруг (президента России) Владимира Владимировича (Путина) образовались прагматики, рыночники, они считали, что проживем без всех, в Беларусь нам не надо, будем по-тихоньку ее там прессовать - экономика там хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее", - считает он.

Напоминаем, Лукашенко также добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если и попытается нарушить суверенитет Беларуси.