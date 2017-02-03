Лукашенко: Россия не сможет контролировать Беларусь с помощью нефти

Александр Лукашенко убежден, что Россия не сможет контролировать Белоруссию с помощью привязывания к российской нефти и что свобода и независимость не оценивается никакими деньгами. Об этом Лукашенко заявил во время пресс-конференции, в которой принимает участие около четырех десятков журналистов из государственных и негосударственных белорусских СМИ.

Налаживание отношений с Западом началось с подачи Путина

Нынешнее обострение отношений между Белоруссией и Россией, вероятно, связано с определенной настороженностью с российской стороны, что «Лукашенко развернулся на Запад» и «Белоруссия уходит», заявил белорусский руководитель. В белорусско-российских отношениях, сказал Лукашенко, в последнее время «ситуация развивается неважно». Он убежден, что в России действуют «разные силы», о словах и поступках которых может не знать президент РФ Владимир Путин. «К сожалению, они (разные силы — прим. ред.) сегодня разные и в руководстве страны. Очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением или решениями самого президента. Я об этом своему другу часто говорю, это уже никуда не годно», — сказал официальный лидер.

«Макея (Владимир Макей, белорусский дипломат, министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь — прим. ред.) начали дубасить, что он тут главный враг, что это он, а не Лукашенко ведет на Запад Белоруссию, — отметил Лукашенко. — Он человек деликатный, что-то напишут, а он начинает переживать, волноваться. Никакой Макей без согласия президента не ведет переговоры ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне».

По словам белорусского руководителя, налаживание отношений с Западом началось с подачи самого Владимира Путина: «Когда мы сидели под санкциями западными, куда бы Путин ни приезжал, как он мне говорил (видимо, в этом есть какая-то правда), ему все время тыкали, что он поддерживает диктатора Лукашенко. Он мне рассказывал, как ему в конгрессе США промывали мозги. Он мне прямо говорит: "Не ругайся ты с ними, найди ты с ними нормальные какие-то отношения". Клянусь, так было совсем недавно! И вдруг снимают с нас санкции. Мы же не просили с нас санкции снимать никогда, в отличие от некоторых наших соседей».

Лукашенко обратил внимание на то, что обострение белорусско-российских отношений происходит не впервые. Россия часто «хваталась за газовую, нефтяную трубу», это «происходит и сегодня». «Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть не публично, но мне всегда говорили: "Да, мы погорячились». Ну разве не погорячились? Ну зачем хвататься за живое, зачем брать за горло?"» — возмутился он.

Россия не сможет контролировать Белоруссию с помощью нефти

Лукашенко убежден, что Россия не сможет контролировать Белоруссию с помощью привязывания к российской нефти. «Без российской нефти мы обойдемся, хоть нам будет очень трудно, — сказал Лукашенко. — Ярослав (присутствующий на встрече директор научно-исследовательского центра Мизеса экономист Ярослав Романчук — прим. ред.) сразу скажет, что это нерентабельно и неэффективно. Но свобода и независимость — это очень рентабельно и не оценивается никакими деньгами и числами. Если на одной чаше — независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть, то это несопоставимо. Мы все равно найдем выход». «Этого в России, к сожалению, не понимают. Они думают, что [белорусы] никуда не денутся», — добавил глава государства.

Лукашенко рассказал о том, как он обсуждал очередной нефтегазовый конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным. Белорусский руководитель сообщил своему коллеге из России о покупке 84 тысяч тонн нефти у Азербайджана. Он отметил, что ситуация с сокращением поставок российской нефти в Белоруссию на фоне борьбы нефтяных компаний за рынки может привести к тому, что Россия потеряет Белоруссию как «свой рынок в Европе». «Я ему сказал, что завезу эту нефть, как когда-то из Венесуэлы несколько миллионов. Я завезу, нефти достаточно, — открыл Лукашенко детали своего разговора с Путиным. — Переработаем в Мозыре на более реформированном заводе, мы продадим на твоих рынках. Зачем вы это делаете? Он мне сразу: "Это ты не сделаешь, потому что это дорого. Российской нефти замены нет"». «Я не стал ему объяснять, что независимость, порядочность, вот это историческое наше прошлое — дороже, чем эта нефть», — подытожил глава государства.

Белоруссии тяжело пробиться на рынки третьих стран

«Я бьюсь головой и в Индонезии, Пакистане. Уважают они, ко мне хорошо относятся, особенно в мусульманском мире. Но очень трудно пробиваться на другие рынки, они там захвачены», — сказал Лукашенко. В качестве примера он привел Индию: «Как можно, допустим, конкурировать с россиянами? Вот в Индии мы ведем переговоры и они. Калийные удобрения. Мы им предлагаем, россияне предлагают. Они готовы у нас купить, но едет (от России — прим. ред.), кто продает калийные удобрения и кто продает вооружения. И вот они говорят — вот оружие, вот цена, мы вам продадим, но вы у нас купите 2 миллиона тонн калийных удобрений, не у белорусов, а у нас. И вот нам индусы говорят: «Что нам делать?» 200 миллионов долларов США контракт пробивает лично президент, 100 миллионов — госсекретарь. Нам сравниться с ними? Так сложно пробиться туда».

По словам Лукашенко, Россия также пытается вытеснить Белоруссию с украинского рынка. «Сегодня неимоверно сложно работать. Вы поставляете воюющей стране — вот они с нами воюют — бензин, солярку и прочее. Я своим — посчитайте. Мы поставляем 20%, а Россия воюющая поставляет 35%. Я им: "Так вот же факт, к чему это все?" — "Так вы уходите с Украины, а мы ваше место займем"», — сказал он. При этом Лукашенко подчеркнул, что он «никогда не нарывается на неприятности». «Я уже не тот Лукашенко, что в 38 лет. Я уже многое попробовал, обжегся на воде, или на молоке и так далее, на всем только, чем попало. Где надо, я могу и отступить, и гибким быть и прочее. Но когда оскорбляют мое государство и народ, я с этим никогда не смирюсь. Тогда без меня, если кто-то видит иной выход», — заявил глава государства.

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