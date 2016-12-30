Лукашенко "влепил" Путину пощечину, - аналитик

Мало того, что Лукашенко не поехал на заседание высшего Евразийского экономического совета, он еще не подписал Таможенный Кодекс. Считаю, это пощечиной для Путина, ведь заседание ЕЭС было знаковым мероприятием для него и для евроазиатской интеграции. Российские СМИ мало писали об этом факте, а белорусские СМИ молчали и как бы сделали вид, что такого мероприятия просто не было. Сам Лукашенко в это время проводил встречи по привлечению инвестиций.

Назову несколько вещей, которые произошли в последнее время. Во-первых, Беларусь и Россия так и не согласовали формулу цены на газ и формулу поставок нефти. Хочу заметить, что вопрос цены на газ - это не вопрос цены 2017-го года, а еще 16-го года. То есть, Беларусь и Россия год не могли согласовать цену на газ. Почему Россия его не отключала - это уже вопрос к тому, кто как заключает договоры. Беларусь считает, что за газ расплатилась, а Россия считает, что у них долг. Беларусь же отказывается его признавать. Россия пыталась шантажировать поставками нефти, поставила меньше, чем прописано в контракте. Вопрос цены на нефть стоит достаточно остро, но все переговоры по этим спорным моментам перенеслись на 2017-ый год. Так что напряжение между двумя странами нарастает.

По поводу подписания Таможенного Кодекса, Лукашенко сказал, что вот давайте мы посоветуемся с экспертами. Это очень напоминает середину 2000-ых годов, когда Россия пыталась выкрутить руки с ведением единой валюты союзного государства. Тогда Лукашенко тоже советовался с оппозиционными аналитиками, но все это было похоронено под кучей бумажек. Тоже самое может быть в результате принятия Таможенного Кодекса. А вот компромиссы по нефтегазовым вопросам будут найдены.

Касательно политической составляющей, то понятно, что Россию все меньше устраивает позиция официального Минска. Но пока не завершен кризис в Украине, пока остается открытым вопрос в Сирии, у Кремля достаточно сильно связаны руки. Лукашенко это понимает. С другой стороны смена Президента в Америке, выборы во Франции, приведет к тому, что при попытке нормализации отношений с Россией, может состояться размена интересов. Где-то Россия поступится. Поэтому Лукашенко с одной стороны пытается максимально артикулировать свои претензии, а с другой - хочет ускорить приведения в Беларусь силы, которая может дать России по рукам. Это Китай.

Программа белорусского правительства до 20-30-го года очень много говорит о белорусско-китайском сотрудничестве и очень мало говорит о союзном государстве.

Из-за войны в Украине и потере Крыма, Китай лишился промышленной площадки, а Беларусь умудрилась перевести этот проект на свою территорию. Полтора месяца назад был подписан договор "доверительного стратегического партнёрства". В 2017-ом планируют начало выпуска беспилотников в технопарке Великий камень, с китайской стороны - государстенная "оборонка". Проектов много - от создания новых типов вооружения до участия Китая в развитии белоруской энергосистемы.

Ведь в случае эскалации официальному Минску не на кого надеяться. Евросоюз не будет вступаться за Беларусь, а Украина, максимум, что может сделать, это принести цветы под белорусское посольство.

Не буду комментировать, насколько привлечение Китая в стратегии 15-20 лет выгодно Белоруссии, но с точки зрения тактических интересов 5-6-ти лет это сможет разбавить ситуацию. И Лукашенко делает все возможное, чтобы к средине 17-го года, когда будут формироваться договора или перестройка между Западом и Россией, Китай зашел в Беларусь. Если этого не будет - может быть какой-то новый президент, который придет под национальными флагами, но при этом будет проводить нужную Кремлю политику.

Игорь Тышкевич

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