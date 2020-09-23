Лукашенко вступив на посаду президента, таємна інавгурація проходить в Палаці Незалежності

Новообраний президент Білорусі Олександр Лукашенко проводить таємну інавгурацію в Палаці Незалежності в Мінську. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

Як повідомляє джерело, Лукашенко вже вступив на посаду президента країни. Інавгурація проходить в ці хвилини.

Відповідно до конституції країни Лукашенко склав присягу народу білоруською мовою і підписав відповідний документ. Посвідчення президента йому вручила голова ЦВК Лідія Єрмошина.



Білоруська влада раніше не називали офіційну дату інавгурації. Згідно із законом новий президент повинен вступити на посаду не пізніше ніж через два місяці після оголошення офіційних результатів виборів. В цьому році цей термін закінчується 9 жовтня.

За матеріалами РБК