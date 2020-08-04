Лукашенко заявив, що на південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні білоруському народу і Національним зборам заявив, що на південь країни перекинули ще один загін бойовиків, повідомляє БЕЛТА.

"Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинули на південь. Ми маємо під час жнив бігати, ловити їх по лісах! Ми ж їх усіх відловимо", - попередив Лукашенко.

За його словами, інформація про те, що затримані в Білорусі 33 члени ПВК "Вагнер" транзитом прямували в інші країни, не відповідає дійсності.

"Усе це про Стамбул, Венесуелу, Африку й Лівію - брехня. Цих людей (вони дали свідчення) спрямували спеціально до Білорусі. Команда була - чекати. Були квитки, куплені на Стамбул, - це легенда, бо, виїжджаючи через російський кордон, їм треба було надати і там, і тут, що вони летять у Стамбул ", - стверджує президент Білорусі.

Про затримання 33 росіян, які перебувають у ПВК "Вагнер", влада Білорусі повідомила 29 липня. Більше ніж 10 із них занесено у список українського сайта "Миротворець" як учасників збройного конфлікту на Донбасі на боці проросійських бойовиків. У Радбезі Білорусі заявляли, що стосовно затриманих порушили кримінальну справу за статтею про підготовку терактів, пізніше повідомляли, що їх підозрюють у підготовці масових заворушень.

У Радбезі Білорусі заявили, що РФ не повідомляла про перекидання сил ПВК через Білорусь.

Посол РФ у Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що 33 затриманих є співробітниками приватного охоронного підприємства, які прямували транзитом у Стамбул, але спізнилися на рейс. Керівник Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич уточнив, що деякі з найманців ПВК "Вагнер" заявили на допитах, що хотіли поїхати у Стамбул подивитися на собор Святої Софії.

Собор Святої Софії розташований в історичному центрі Стамбула. 10 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ, яким перетворив собор Святої Софії на мечеть.