Лукашенко заявив, що не допустить майданів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з Головою Комітету державної безпеки Валерієм Вакульчиком заявив, що не допустить майданів та дестабілізації в країні напередодні президентських виборів, повідомила прес- служба президента 1 червня.

"Ми знаємо абсолютно цілі, які переслідують тут окремі вітродуви. Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам майданчик напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих "майданутых" хочу попередити, що майданів в Білорусі не буде", - зазначив Лукашенко.

При цьому він підкреслив, що ніхто в країні не заважає відкрито висловлювати свою точку зору, але робити це в рамках закону.

Крім того, Лукашенко закликав не проводити аналогії і не порівнювати те, що відбувається в Білорусі, з деякими попередніми подіями у Вірменії або Україні.

"Не треба нас порівнювати, як нещодавно газета сусідньої країни приписувала, що тут у нас з'явилися нові Пашиняни, нові Зеленскі і у нас чи не ситуація не те як у Вірменії, не то як в Україні. Повинен сказати, що ситуація по-різному може складатися. Тільки у нас немає Пашинянов і Зеленських. Як би там не відбувалися у Вірменії та Україні події, все-таки це люди талановиті і Зеленський, і Пашинян. Я вже з ними близько познайомився. Це люди талановиті, безумовно, і головне - патріоти своєї країни. Вони віддані своїй країні", - сказав Білоруський президент.

Вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року. 31 травня в Мінську та інших великих містах Білорусі пройшли масові пікети на підтримку висунення кандидатами в президенти кількох учасників виборчої кампанії, альтернативних чинному лідеру Олександру Лукашенко. Підписи збирали члени ініціативних груп кількох потенційних кандидатів у президенти: Світлани Тихановской, Віктора Бабарико, Валерія Цепкало та Миколи Козлова. Білоруси шикувалися в черги, щоб віддати свій підпис в підтримку висуванців.

Як вважають експерти, антиукраїнська риторика державних ЗМІ Білорусі адресована Кремлю. Зокрема, 25 березня Олександр Лукашенко санкціонував жорстокий розгін акцій протесту в Мінську і запуск білоруськими силовиками справи "Білого легіону", щоб справити належне враження на Москву. На думку аналітиків, дані дії, безглузді з точки зору внутрішньої політики Білорусі.