Лукашенко заявив, що повідомлення про "мінування" Ryanair надійшло зі Швейцарії

Лукашенко запевнив, що екіпаж літака Ryanair радився з авіакомпанією і аеропортом у Вільнюсі, хоча сама авіакомпанія стверджує протилежне.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про нібито мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії з IP- адрес Польщі.

Про це він сказав під час зустрічі в Овальній залі з парламентаріями, членами Конституційної комісії і представниками органів держуправління

"Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом Системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності? Екіпаж радився з господарями літака і аеропортом у Вільнюсі, але прийняв рішення приземлитися в Мінську. Маневр з розворотом виглядає нелогічно, але питання: чому інші аеропорти не прийняли літак?, - цитує слова Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого".

Невизнаний білоруський лідер також назвав брехнею інформацію про те, що цивільний лайнер змусили здійснити посадку у Мінську за допомогою винищувача Міг-29.