Лукашенко заявив, що проти Білорусі працюють спецслужби США з центром у Києві

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що "зараз проти Білорусі працюють найпотужніші спецслужби світу", а їхні "центри" - під Варшавою та Києвом.

Про це він заявив під час відвідування ВАТ Гомсельмаш, передає Белта.

"США - вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Нехай я би сказав, але ми з росіянами, розвідка наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там всі американці сидять - розумні, талановиті, здібні люди", - сказав він.

Лукашенко додав, що ці спецслужби за допомогою сучасних технологій та Інтернету "розхитують обстановку на всій планеті".