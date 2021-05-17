Лукашенко зняв з силовиків відповідальність за застосування сили

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав закони, згідно з якими розширюються повноваження співробітників силових структур та інших держорганів Білорусі.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Згідно з першим законом: знімається з співробітників правоохоронних органів відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки, якщо вона застосовувалася "відповідно до вимог законодавчих актів"; силовики наділяються правом застосовувати бойову і спеціальну техніку для розгону масових заворушень.

Згідно з другим законом: розширюється коло осіб, які підлягають державному захисту. Даний захист буде поширюватися на будь-яку особу, якій "загрожує небезпека" у зв'язку з її службовою діяльністю, - в тому числі на журналістів, членів виборчих комісій та їх близьких; закон передбачає, що особи, які захищаються та їхні близькі можуть розраховувати на зміну зовнішності, якщо їх безпеку не можна забезпечити іншими заходами.

У 2020 році у Білорусі після фальсифікованої перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня спалахнули масові протести. Диктатор одноосібно править країною з 1994 року, жорстко придушуючи опозицію і незалежні засоби масової інформації.

Білоруси вимагають проведення нових чесних виборів, а також звільнення політв'язнів.

Під час розгону антиурядових мітингів загинула невстановлена кількість протестувальників, тисячі отримали поранення. Рахунок затриманих йде на десятки тисяч. Багатьох по кілька днів тримали в СІЗО, піддаючи тортурам і нелюдським, жорстоким покаранням.Мирні акції протесту супроводжувалися кривавими нападами з боку силовиків. Бійці ОМОН застосовували проти мирних громадян водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світло-шумові гранати.

Білоруський диктатор відкинув будь-які поступки та спроби діалогу з протестувальниками й опозицією, неодноразово заявляючи, що за хвилею всенародних протестів стоять західні сусіди Білорусі, а також США.

Україна також визнала вибори у Білорусі сфальсифікованими й приєдналася до санкцій Євросоюзу проти білоруських високопосадовців.Своєю чергою ЄС відмовився визнавати результати виборів і запровадив санкції проти білоруських чиновників, причетних до фальсифікації результатів голосування і застосування насильства стосовно демонстрантів, та санкції проти Лукашенка.

Натомість Росія відразу визнала легітимність результатів президентських виборів в республіці.