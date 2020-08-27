Лукашенкоо звинуватив Польщу у намірах нібито приєднати Гродненську область

Аляксандр Лукашенко звинуватив Польщу у намірі нібито приєднати Гродненську область. На думку політика, проти його режиму йде гібридна війна. Про це він заявив у четвер, 27 серпня, на нараді з членами уряду в Мінську, передає БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що на сьогодні розгортається певний етап гібридної війни проти Білорусі. Він підкреслив, що сусідні країни після заяв про необхідність повторних виборів у Білорусі почали втручатися у внутрішні справи. Крім того, Лукашенко додав, що Мінськ змушений витрачати великі гроші на перекидання армії на західний кордон.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", - зазначив він.

БЕЛТА

