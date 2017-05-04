Луценко обещает решить проблему Интерпола и вип-беглецов

Генеральная прокуратура имеет несколько вариантов возвращения в базу розыска Интерпола Виктора Януковича и остальных бывших чиновников.

В этом заверил генеральный прокурор Юрий Луценко в своем Facebook.

"Сторонникам Януковича и зрадофилам не стоит радоваться решению Интерпола о снятии с розыска Януковича, Онищенко, Клюева. И эту проблему мы решим. Или убедим Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола. Или получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания", - написал Луценко.

Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра. Из базы сняли также бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева, народного депутата Александра Онищенко и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.