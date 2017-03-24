Любой человек, который переходит на сторону Украины, абсолютно уязвим - Белковский

Убийство в центре Киева, бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова - свидетельство провала украинской системы госбезопасности. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" сказал российский политолог Станислав Белковский. "Конечно, это провал украинских спецслужб. Потому что как же человек под государственной охраной может попасть в такую ситуацию, чтобы его безнаказанно убивали в центре города у самого дорогого и пафосного отеля Киева Premier Palace, принадлежащего, кстати, россиянину, бывшему также депутату и даже вице-спикеру Государственной думы Александру Бабакову?" - сказал он.

Киев будет настаивать на "российском следе" преступления, эта версия более всего устраивает украинскую власть и силовиков, считает Белковский. "Вороненкова все равно уже не воскресить. Придется признать, что система безопасности не работает. Значит, любой человек, который переходит на сторону Украины, - независимо от его прошлого, моральных и прочих качеств, он абсолютно уязвим, если официальная Украина будет следовать своей же версии о том, что это Россия организовала убийство", - отметил политолог.

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